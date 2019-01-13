Посол США пригрозил немецким компаниям из-за "Северного потока - 2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения санкций со стороны Вашингтона в случае поддержки этими компаниями строительства газопровода "Северный поток - 2". Текст этих писем в воскресенье опубликовала газета Bild am Sonntag.

Гренелл также заявил в своих посланиях, что если из-за запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, "Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности", - цитирует ТАСС. Посол США убежден, что фирмы, которые поддерживают оба проекта, "подрывают безопасность Украины и Европы".

По данным немецких СМИ, такие письма получили многие компании Германии. Бизнесмены восприняли эти послания, как шантаж. На что Гренелл ответил, что его письма надо воспринимать "не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США".

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что давление Вашингтона на Берлин в связи с проектом газопровода "Северный поток-2" будет усиливаться в ближайшие месяцы. "Судя по всему, давление США на ФРГ будет нарастать и достигнет пика в феврале-марте", - отметил сенатор.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск ожидается до конца 2019 года. США не раз выступали с критикой в отношении строительства трубопровода.