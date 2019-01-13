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13.01.2019 10:27
Рубрика: В мире

Прекращение финансирования госпрограмм обвалило рейтинг президента Трампа

Текст: Константин Волков

Прекращение бюджетного финансирования госорганов и госпрограмм в США (шатдаун), начатое в конце декабря прошлого года, понизило рейтинг американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщают американский телеканал Hill TV и маркетинговая исследовательская компания HarrisX.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Согласно опросу, проведенному 8-11 января, 56 процентов американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Это при том, что данные предыдущего опроса, проведенного в декабре 2018 года, показывали, что граждан, негативно относящихся к работе главы Белого дома, было на три процента меньше.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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В нынешнем опросе приняли участие 3015 человек разных возрастов и из различных социальных групп.

Нынешний "шатдаун", хотя и не первый в истории, но уже стал самым длительным. Трамп отказывается утвердить бюджет, пока не будут ассигнованы 5,7 миллиарда долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой, однако демократы отказываются одобрять такие расходы.

В мире США Дональд Трамп
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