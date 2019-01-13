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13.01.2019 15:40
Рубрика: В мире

Премьер Греции внес в парламент вопрос о доверии правительству

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас внес 13 января в парламент на голосование вопрос о доверии кабинету правительства.
Фото: EPA-EFE/PANTELIS SAITAS Фото: EPA-EFE/PANTELIS SAITAS
Фото: EPA-EFE/PANTELIS SAITAS

На такой шаг он пошел после того, как лидер партии "Независимых греков" (АНЭЛ), министр обороны Паннос Камменос объявил о выходе его партии из коалиционного правительства, а также о собственной отставке. Теперь пост министра обороны вместо него займет адмирал Эвангелос Апостолакис.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
В Греции группа протестующих учителей сорвала выпуск теленовостей

Причиной разногласий стал вопрос об изменении названия страны Македония.

Афины всегда протестовали против такого названия соседнего государства, считая, что этноним Македония относится только к исторической области в составе Греции. В результате долгих переговоров и давления со стороны Евросоюза и НАТО Скопье согласился сменить название страны на "Северная Македония". Однако партия АНЭЛ требует, чтобы премьер Греции провел референдум о Преспанском соглашении с Македонией, которое разрешает спор о названии и таким образом открывает Македонии дорогу в НАТО и ЕС. Большая часть греческих партий, в том числе и входящих в коалиционное правительство, против того, чтобы их северный сосед сохранял слово Македония в своем названии.

В мире Европа Греция
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