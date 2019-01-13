Премьер Греции внес в парламент вопрос о доверии правительству

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас внес 13 января в парламент на голосование вопрос о доверии кабинету правительства.

На такой шаг он пошел после того, как лидер партии "Независимых греков" (АНЭЛ), министр обороны Паннос Камменос объявил о выходе его партии из коалиционного правительства, а также о собственной отставке. Теперь пост министра обороны вместо него займет адмирал Эвангелос Апостолакис.

Причиной разногласий стал вопрос об изменении названия страны Македония.

Афины всегда протестовали против такого названия соседнего государства, считая, что этноним Македония относится только к исторической области в составе Греции. В результате долгих переговоров и давления со стороны Евросоюза и НАТО Скопье согласился сменить название страны на "Северная Македония". Однако партия АНЭЛ требует, чтобы премьер Греции провел референдум о Преспанском соглашении с Македонией, которое разрешает спор о названии и таким образом открывает Македонии дорогу в НАТО и ЕС. Большая часть греческих партий, в том числе и входящих в коалиционное правительство, против того, чтобы их северный сосед сохранял слово Македония в своем названии.