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13.01.2019 18:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета

Текст: Татьяна Шадрина

Нелегальный пассажир пробрался на ботр самолета в Шереметьеве. Как именно ему это удалось, сейчас разбираются правоохранительные органы, сказали "РГ" в московском аэропорту. От каких-либо комментариев в воздушной гавани отказались.

В Шереметьево открыли полосу после ЧП с самолетом

Известно, что у "зайца" не было с собой никаких запрещенных к провозу предметов. Он каким-то образом оказался в рукаве, который ведет из "чистой зоны" пассажирского терминала в самолет.

Обычно, чтобы попасть в этот рукав проводится проверка билета и паспорта. Потом еще раз на борту самолета проверяют наличие посадочного талона и соответствие фамилии на талоне и в паспорте.

В целом именно для того, чтобы не допустить на борт "зайцев" и существует многоступенчатый контроль.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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