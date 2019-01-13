Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета

Нелегальный пассажир пробрался на ботр самолета в Шереметьеве. Как именно ему это удалось, сейчас разбираются правоохранительные органы, сказали "РГ" в московском аэропорту. От каких-либо комментариев в воздушной гавани отказались.

Известно, что у "зайца" не было с собой никаких запрещенных к провозу предметов. Он каким-то образом оказался в рукаве, который ведет из "чистой зоны" пассажирского терминала в самолет.

Обычно, чтобы попасть в этот рукав проводится проверка билета и паспорта. Потом еще раз на борту самолета проверяют наличие посадочного талона и соответствие фамилии на талоне и в паспорте.

В целом именно для того, чтобы не допустить на борт "зайцев" и существует многоступенчатый контроль.