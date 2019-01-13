Под Тверью трактор провалился под лед, два человека погибли

Тверские следователи проводят проверку обстоятельств гибели двух человек в реке Медведица, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел утром в воскресенье у деревни Семеновское. Принадлежащий местному жителю колесный трактор выехал на речной лед и провалился. В кабине находились три человека. 25-летнему парню удалось спастись, 41-летний водитель и 58-летний пассажир утонули, их тела извлечены из воды.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала представитель управления СКР по Тверской области Валерий Павлова..