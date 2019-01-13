Силовики со всего мира обсудят в Москве проект "Полиция будущего"

В Московском городском гольф-клубе на западе столицы в воскресенье, 13 января, состоится первое заседание Международного полицейского клуба - структуры, в которой состоят стражи правопорядка (действующие и бывшие) более чем из 70 государств.

Международный полицейский клуб был создан по инициативе российской секции Международной полицейской ассоциации, которую в сентябре прошлого года возглавил генерал-лейтенант Юрий Жданов.

В сегодняшнем мероприятии примут участие не только представители полиции, но и руководящие сотрудники других правоохранительных ведомств. В качестве участников и выступающих заявлены представители Следственного комитета России, Генеральной прокуратуры и других ведомств. В частности, замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петр Городов выступит с докладом по теме: "Особенности международного сотрудничества в сфере выдачи преступников и правовой помощи".

Приветственное слово зачитает председатель наблюдательного совета ассоциации генерал-полковник Сергей Степашин. В мероприятии также примут участие представители полицейских ассоциаций Германии, Австрии, Франции и Израиля.

Президент Всероссийской полицейской ассоциации МПА Юрий Жданов представит проект "Полиция будущего". Он включает в себя описание способов эффективного взаимодействия между сотрудниками силовых ведомств, а также подходов к раскрытию новых видов преступлений.

Одним из зарубежных гостей, которые выступят сегодня, станет директор департамента по борьбе с терроризмом и организованной преступностью МВД Испании. Его доклад называется "Применение технологий в борьбе с экономическими преступлениями международного характера".

Завершится мероприятие концертом с участием солистов Академического ансамбля войск национальной гвардии России под руководством народного артиста России, генерал-майора внутренней службы Виктора Елисеева.