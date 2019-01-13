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13.01.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: В "Шереметьево" задержан незаконно проникший в самолет мужчина

В столичном аэропорту "Шереметьево" сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно попавшего на борт самолета рейса Москва-Брюссель. Злоумышленник сумел обойти кордоны безопасности, попав на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный исключительно для экипажей воздушных судов.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер "Аэрофлота" Москва - Брюссель", - цитирует "Интерфакс" слова источника, знакомого с ситуацией.

По данным агентства, мужчина поднялся на борт при помощи лестницы для технического персонала.

Сотрудники аэропорта немедленно доложили о произошедшем пограничникам. В результате мужчина был задержан прямо на борту лайнера, вылет которого пришлось отложить.

Отметим, что официальных сообщений об этом инциденте пока не поступало.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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