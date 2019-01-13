СМИ: В "Шереметьево" задержан незаконно проникший в самолет мужчина

В столичном аэропорту "Шереметьево" сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно попавшего на борт самолета рейса Москва-Брюссель. Злоумышленник сумел обойти кордоны безопасности, попав на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный исключительно для экипажей воздушных судов.

"Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер "Аэрофлота" Москва - Брюссель", - цитирует "Интерфакс" слова источника, знакомого с ситуацией.

По данным агентства, мужчина поднялся на борт при помощи лестницы для технического персонала.

Сотрудники аэропорта немедленно доложили о произошедшем пограничникам. В результате мужчина был задержан прямо на борту лайнера, вылет которого пришлось отложить.

Отметим, что официальных сообщений об этом инциденте пока не поступало.