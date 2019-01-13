Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы 11 января вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному оппозиционеру Алексею Навальному.

"Исковое заявление Золотова к Навальному возвращено истцу", - говорится в опубликованном сегодня сообщении.

Отмечается, что подобное решение было принято по причине несоответствия иска Золотова требованиям статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса России. В декабре прошлого года суд предоставил истцу срок для устранения этих недостатков, который истек 9 января 2019 года.

По словам пресс-секретаря Люблинского суда Людмилы Морозовой, документы об устранении недостатков в суд до сих пор не поступили, сообщает "Интерфакс". Однако она не исключила, что истец мог отправить их по почте, поэтому они еще не дошли.

Напомним, глава Росгвардии просил обязать Навального опровергнуть распространенные в расследовании ФБК данные. По словам Золотова, речь шла о сведениях о недвижимости и руководстве ведомства, которое "объедает своих сотрудников". Кроме того, истец просил взыскать с ответчика 1 миллион рублей, который в случае победы обещал передать в один из детских домов.