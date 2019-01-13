В аэропорту Шереметьево задержаны почти 30 рейсов

Почти 30 рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево из-за пассажирского самолета, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что из-за инцидента одна из полос ВВП закрыта. Службам аэропорта требуется время, чтобы убрать воздушное судно.
По данным сервиса "Яндекс. Расписания" в Шереметьеве задержаны 29 рейсов.
Ранее говорилось, что самолет авиакомпании Smart Wings совершил 300-метровый разгон по ВВП, но экипаж не удержал судно. В результате этого самолет отнесло на 100 метров влево от полосы.
На борту авиалайнера находились 40 пассажиров, никто не пострадал. Самолет совершал рейс из Москвы в Прагу.
После инцидента с самолетом в Шереметьево закрыли одну из ВПП https://t.co/FABcBebzqI pic.twitter.com/0ph9CU4aHv— РИА Новости (@rianru) 13 января 2019 г.
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 13 января 2019 г.
Публикуем #ФОТО самолета, выкатившегося за пределы ВПП в "Шереметьево" при взлете https://t.co/HVrW6PB1j8 pic.twitter.com/k1ypINtOUZ