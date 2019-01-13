О расширении в городе системы распознавания лиц людей сообщил на своей на странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что в этом году интеллектуальные видеокамеры смогут узнавать в лицо пешеходов.

Напомню, первые программные комплексы, позволяющие узнать человека в лицо, в столице установили в прошлом году в метро сначала в качестве эксперимента. Создав большую базу преступников, находящихся в розыске, эти камеры подключили к Единому центру хранения данных. И уже вскоре убедились в их эффективности. В считанные секунды вычисляя разыскиваемого человека в любой толпе, как бы он ни был одет, находился в очках и бейсболке или нет, система передает информацию о его местонахождении полицейским на специальный мобильный комплекс. Именно они принимают решение, что делать дальше. Что интересно? Человек, хоть раз попавший в объектив такой камеры, автоматически попадает в единую базу, после чего от этих глаз уже не спрятаться. "Преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться", - прокомментировал глава города итоги эксперимента.

К чемпионату мира по футболу такими "умными" камерами оборудовали стадион "Лужники" и фанзоны. По мнению Собянина, спокойную и благожелательную атмосферу, в которой прошел ЧМ, во многом обеспечила работа этих устройств. Для этого использовались уже не только стационарные программные комплексы, но и мобильные. С их помощью за месяц с 14 июня по 15 июля было выявлено 98 лиц, представляющих интерес для правоохранительных органов. Среди них помимо наших преступников, находящихся в федеральном розыске, оказался и гражданин Великобритании, объявленный в международный розыск. Кроме того, камеры нашли 60 состоящих на учете футбольных хулиганов, 7 находящихся под административным надзором и одного фаната, об агрессивном поведении которого сообщили представители Аргентины, передавая списки футбольных хулиганов в канун ЧМ. Еще пятерых преступников вычислили во время мундиаля комплексы в метро. "Мы и сейчас продолжаем использовать эти интеллектуальные комплексы для обеспечения безопасности москвичей и гостей города на массовых мероприятиях, - рассказал "РГ" глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. - Например, 2,6 млн человек встречали Новый год в пешеходной зоне на Тверской и прилегающих к ней переулках. И среди такого многолюдья камеры безошибочно вычислили четверых преступников, находящихся в федеральном розыске, и указали на их местоположение". Для этого людям достаточно было пройти через рамку металлоискателя, установленного на всех входах в зону праздника.

В дни чемпионата мира по футболу "умные" видеокамеры опробовали на стадионе "Лужники" и в фанзонах

Черников напомнил, что сейчас на улицах работают уже 170 тысяч видеокамер. Более 6,7 тысячи из них подключены к Единому центру хранения данных. Но практически любая камера в Москве может научиться распознавать лица прохожих - для этого достаточно лишь подключить к ней программу, разработанную департаментом информационных технологий Москвы.

Кстати

Успешно система распознавания лиц внедряется и в городе Альметьевске. Она считается сейчас самой быстрой в мире - способна просмотреть млрд лиц меньше, чем за полсекунды.