В Шереметьево открыли полосу после ЧП с самолетом

Столичный аэропорт Шереметьево открыл взлетно-посадочную полосу после инцидента с чешским самолетом.

Аэропортовым службам уже удалось отбуксировать лайнер, выкатившийся за пределы ВПП. Операция завершена, заявили представители Шереметьево РИА Новости. Теперь полоса №1 принимает и отправляет самолеты, все ограничения сняты.

Ранее "РГ" писала, что самолет Москва - Прага компании Smart Wings во время руления выкатился за пределы взлетной полосы. На борту были 7 членов экипажа и 40 пассажиров. Никто из них не пострадал. Причины произошедшего выясняются.