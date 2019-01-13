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13.01.2019 03:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дальневосточные гектары будут давать рядом с городами

Текст: Елена Березина
Фото: Сергей Куксин
Как идет программа "дальневосточный гектар" (землю в Дальневосточном федеральном округе бесплатно может получить каждый гражданин РФ), "Российской газете" рассказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Сегодня принято решение выделить землю уже 54 тысячам людей, - сообщил он в интервью "РГ". - Они строят дома, организуют пасеки, сельское хозяйство. Программа работает совсем неплохо, по крайней мере, я не знаю другой территории в мире, где можно за 30 дней землю получить".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Можно ли улучшить программу? Можно, уверен Трутнев. По его словам, есть большой резерв повышения ее эффективности за счет уменьшении "серых" зон. Это те территории, которые предоставлять людям по программе нельзя, потому что это земли обороны или особо охраняемых природных территорий.

"Но помимо них, - пояснил полпред, - множество участков просто изъяты с карты предоставления решениями губернаторов, законодательных собраний. Они очертили вокруг города круг - тут нельзя, потому что город будет развиваться. Вроде все логично, но на сколько километров в течение ближайших 10 лет город будет развиваться? Отрезали, например, 20 километров. А может, он по радиусу дальше пяти в ближайшие годы не уйдет? Может быть, стоит это кольцо немного сжать и дать людям возможность построить дом поближе к инфраструктуре, к центру города, к своей работе? Мне кажется, это принесло бы пользу, этим мы и займемся на втором этапе программы".

Полностью интервью вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Чем занимаются получатели дальневосточных гектаров
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