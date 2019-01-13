Пропавший в Амурской области десятилетний мальчик найден живым

Пропавший 11 января 2019 года в городе Белогорске 10-летний мальчик найден и передан родителям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Амурской области.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он возварщен родителям. С его семьей будут работать специалисты органов, входящих в систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Найти ребенка удалось благодаря оперативным поисковым мероприятиям.

Ранее в связи с пропажей мальчика было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").