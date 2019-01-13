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13.01.2019 18:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смерть после "смерти"

В морге Приамурья у покойника обнаружили признаки жизни
Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
В морг Белогорской ЦРБ ритуальная служба привезла живую женщину. Ранее "смерть" констатировал участковый инспектор полиции.

В одном из домов села Васильевка Белогорского района Приамурья бурно, долго и обильно справляли новогодние праздники. В какой-то момент компания решила, что одна из участниц застолья не подает признаков жизни. Об этом сообщили в полицию. Приехавший участковый констатировал смерть и разрешил отвезти несчастную в морг районной больницы. Родственники вызвали ритуальную службу и стали готовиться к похоронам.

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Женщину 1956 года рождения привезли в морг в 8.40. Пришедшая принимать труп санитарка с удивлением, переходящим в ужас, обнаружила что "покойница" живая. Дышит... Тут же вызвали скорую, "труп" срочно перевезли в реанимацию.

- Она поступила в крайне тяжелом состоянии, реаниматологи примерно час проводили интенсивную терапию, но женщина скончалась. Предварительная причина смерти - переохлаждение и алкогольное отравление. Точная причина будет известна после экспертизы, - сообщил "РГ" Андрей Субботин, министр здравоохранения Амурской области. По его словам, согласно установленному порядку, смерть должны констатировать только медицинские работники.

Сейчас следователями проводится проверка. "В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего решение о направлении женщины в морг", - говорится в сообщении управления СК по Амурской области.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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