ДТП в Башкирии унесло жизни двух человек

Вчера вечером на 49-м километре автодороги Белебей-Туймазы-Бакалы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди.

Как сообщил в своем блоге начальник ГИБДД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов, столкнулись "Жигули" и Hundai Solaris, двигавшиеся в разных направлениях. После столкновения Hundai Solaris налетел на автомобиль Toyota Corolla, который шел попутно.

В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля - 58-летний житель города Туймазы и его 57-летняя пассажирка. Водителя Hundai Solaris и его пассажиров: 39-летную женщину, а также двух девочек 6 и 13 лет - доставили в больницу. Сотрудники полиции выясняют причины ДТП.