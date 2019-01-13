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13.01.2019 14:32
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Самедов стал игроком "Крыльев Советов"

Текст: Артур Нанян

Бывший футболист сборной России Александр Самедов продолжит карьеру в "Крыльях Советов". Об этом информирует официальный сайт самарского клуба.

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков и Александр Самедов. Фото: Официальный сайт "Крыльев Советов" Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков и Александр Самедов. Фото: Официальный сайт "Крыльев Советов"
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков и Александр Самедов. Фото: Официальный сайт "Крыльев Советов"
Фото: Артем Локалов/РГ
Около тысячи человек пришло на автограф-сессию экс-игрока "Спартака"

За новую команду полузащитник будет выступать под 19-м номером. На какой срок заключен контракт - не сообщается.

Состав "Крыльев" усилил также Артем Тимофеев. Он перешел из московского "Спартака" на правах аренды. В ближайшее время присоединится к нему должен еще один игрок "красно-белых" - Джано Ананидзе. Как и Тимофеев, грузинский полузащитник будет отдан спартаковцами в аренду.

Возвращаясь к Самедову, добавим, что он впервые в карьере перешел в клуб, не базирующийся в столице. Ранее Александр играл за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва" и "Динамо"

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