Самедов стал игроком "Крыльев Советов"

Бывший футболист сборной России Александр Самедов продолжит карьеру в "Крыльях Советов". Об этом информирует официальный сайт самарского клуба.

За новую команду полузащитник будет выступать под 19-м номером. На какой срок заключен контракт - не сообщается.

Состав "Крыльев" усилил также Артем Тимофеев. Он перешел из московского "Спартака" на правах аренды. В ближайшее время присоединится к нему должен еще один игрок "красно-белых" - Джано Ананидзе. Как и Тимофеев, грузинский полузащитник будет отдан спартаковцами в аренду.

Возвращаясь к Самедову, добавим, что он впервые в карьере перешел в клуб, не базирующийся в столице. Ранее Александр играл за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва" и "Динамо"