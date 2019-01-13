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13.01.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии мужчина расстрелял четырех человек

Текст: Ольга Горюнова

Семейная ссора, произошедшая в Учалах сегодня утром, стала причиной трагедии: мужчина застрелил трех человек.

Фото: iStock
В Ингушетии умер раненный при обстреле автомашины полицейский

Сообщение о стрельбе на улице Школьной поступило в полицию сегодня утром. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие экипажи полиции. По предварительным данным, около пяти часов утра местный житель после ссоры с супругой причинил огнестрельные ранения своим соседям - двум мужчинам и женщине. Оба пострадавших мужчины были доставлены в больницу.

- Несмотря на принимаемые медиками меры, один из них скончался. Им оказался сотрудник экспертного подразделения Отдела МВД России по Учалинскому району. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи, - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

По информации Следственного управления Следкома РФ по РБ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Жена, опасаясь за свою жизнь, убежала домой к соседям. Злоумышленник схватил ружье и побежал за ней. Он ранил соседа и убил его супругу, после чего выстрелил во второго соседа. Впоследствии мужчина убил свою супругу и свел счеты с жизнью.

На место происшествия выехал Министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенант полиции Роман Деев. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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