В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице. Об этом "РГ" сообщили в воскресенье, 13 января, в ГУ МВД России по региону.

ЧП произошло 10 января 2019 года. По предварительной информации, учитель вмешалась в ссору двух учащихся. В результате один из них, 15-летний подросток, ударил женщину по голове.

- Педагог попала в больницу, ей поставили диагноз - "сотрясение головного мозга", - уточнили в полиции.

Сейчас с подростками, их семьями, свидетелями конфликта работает инспектор по делам несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.