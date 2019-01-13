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13.01.2019 20:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице. Об этом "РГ" сообщили в воскресенье, 13 января, в ГУ МВД России по региону.

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ЧП произошло 10 января 2019 года. По предварительной информации, учитель вмешалась в ссору двух учащихся. В результате один из них, 15-летний подросток, ударил женщину по голове.

- Педагог попала в больницу, ей поставили диагноз - "сотрясение головного мозга", - уточнили в полиции.

Сейчас с подростками, их семьями, свидетелями конфликта работает инспектор по делам несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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