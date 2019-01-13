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13.01.2019 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе произошел пожар на НПЗ

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В 9 утра по московскому времени на производственной площадке Уфимского НПЗ произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по РБ рассказали, что выехавшие на место спасатели обнаружили открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования на площади 100 квадратных метров. Огонь тушили 76 человек и 24 единицы техники.

В Башкирии мужчина застрелил трех человек во время семейной ссоры

В пресс-службе ПАО АНК "Башнефть" сообщили, что причиной пожара на производственной площадке "Башнефть-УНПЗ" стало возгорание мазута в результате пропуска в корпусе вспомогательного оборудования.

- Менее чем за час возгорание ликвидировано силами специальных служб и технологического персонала установки. Существенных повреждений оборудования нет, - уточнили в пресс-службе. - Пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует.

Причины произошедшего выяснит специально созданная комиссия.

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