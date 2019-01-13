Число пострадавших при пожаре на ставропольском НПЗ выросло до пяти

Еще двое рабочих обратились за медицинской помощью после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Новопавловск Ставропольского края. Таким образом общее число пострадавших выросло до пяти.

По уточненной информации пожар произошел сегодня около 10 часов утра на территории ООО "Шигл", которое занимается переработкой нефтепродуктов.

- Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара. Оттуда огонь распространился на площадь около 40 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ставропольского края.

Для тушения на место пожара оперативно прибыли 32 человека и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пострадали трое рабочих нефтеперерабатывающего завода. Их жизням ничего не угрожает.