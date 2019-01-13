На Ставрополье трое рабочих пострадали при пожаре на заводе

В результате возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске Ставропольского края пострадали трое рабочих.

Как сообщил "РГ" источник в экстренных службах края, пожар начался в емкости от нефтепродуктов. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, но уже ликвидирован.

- Окончательная информация пока собирается, более точные комментарии будут позднее, - отметил дежурный Пожарно-спасательной части № 41 Новопавловска.

Рабочие госпитализированы. Сейчас устанавливаются причины пожара.