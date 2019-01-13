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13.01.2019 15:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полторы тысячи гостей встретили Старый Новый год у Деда Мороза

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Великий Устюг в воскресенье приехали полторы тысячи человек, чтобы встретить Старый Новый год с Российским Дедом Морозом. Особенно радовался Зимний волшебник маленьким гостям, рассказали "РГ" в пресс-службе Деда Мороза.

Фото: администрация города Кировска Мурманской области
Дед Мороз зажег елку в мурманской шахте на глубине 290 метров

Сказка для ребятишек начиналась от главных ворот Вотчины. Здесь их встречала Баба Яга и провожала в Новый год. На Аллее чудес всех ждали самые разные забавы и приключения. Как оказалось, взрослые и дети даже не представляли, что обычные валенки можно использовать в игре. А за победу в конкурсах все получали подарки.

Перед теремом Деда Мороза прошло представление "Новогодние рекорды". Здесь были и снеговики, и елка, и сам дедушка поздравил всех с Новым годом. Потом гостей собрали в огромный хоровод.

Между тем, в 2018 году Дед Мороз получил около 77 тысяч писем - это больше, чем в 2017-м. Послания приходят не только из России, но и из других стран мира. Чаще всего ему пишут из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области. А вообще почта Российского Деда Мороза с 2001 года получила около 4,4 миллиона писем.

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