Депутат ГД от Крыма: Порошенко сделал храмы Украины разменной монетой

Усилиями президента Петра Порошенко православные храмы Украины превращены в разменную монету. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Андрей Козенко.

- Украинская православная церковь стала заложником предвыборной кампании Порошенко, - отметил Козенко РИА Новости. - Превращая в разменную монету храмы, имеющие глубокую историческую ценность и особое духовное значение, оплачивая таким образом "взятку" за томос, Порошенко демонстрирует свою бездуховность и безнравственность.

Так крымский депутат отреагировал на посещение Порошенко и главой "новой церкви" Украины Епифанием храма Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Это один из архитектурных комплексов, которые Украина передаст патриарху Варфоломею в обмен на предоставление автокефалии.

- Для него предать собственную веру - дело обыденное, - считает Крозенко. - Однако я надеюсь, что для истинного духовенства это вопрос принципиальный. Происходящее сегодня на Украине иначе как сектантством не назовешь. Поэтому не сомневаюсь, что люди искренне верующие, в первую очередь, конечно, духовенство, сумеют даже в столь сложном политическом окружении сохранить веру и не предать ее.

Ранее на епархиальном собрании Симферопольской и Крымской епархии была одобрена инициатива правящего крымского архиерея митрополита Лазаря поддержать блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в его стремлении сохранить нынешний статус Украинской православной церкви. Также духовенство епархии единогласно высказало неодобрение вмешательству представляющего Константинополь Патриарха Варфоломея во внутрицерковные дела и легализации раскола на Украине.