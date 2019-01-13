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13.01.2019 11:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Игрок ФК "Краснодар" перешел во французский "Монпелье"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сербский полузащитник "Краснодара" Михайло Ристич стал игроком "Монпелье". По информации пресс-службы "быков", стороны достигли договоренности о переходе в ряды французского клуба 23-летнего сербского игрока.

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Ристич довольно ярко начал свою футбольную карьеру в белградской "Црвене Звезде", регулярно выступал за молодежную сборную Сербии, провел один матч и в составе своей главной национальной команды. Летом 2017 года он подписал многолетний контракт с "Краснодаром" (этот переход обошелся кубанцам примерно в 2 миллиона евро).

Первое время Михайло регулярно появлялся на поле в составе "быков" (на его счету участие в восьми официальных поединках), однако ничем особенным не отметился и вскоре прочно уселся на скамейку запасных. Стало понятно, что селекционеры "быков" явно с этим трансфером не угадали.

В результате 2018 году Ристич провел в аренде в пражской "Спарте", а теперь серб стал игроком команды главного французского дивизиона (кстати, сейчас "Монпелье" идет на пятом месте в национальном первенстве и борется за попадание в Лигу чемпионов). Финансовые условия сделки между клубами не сообщаются.

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