Игрок ФК "Краснодар" перешел во французский "Монпелье"

Сербский полузащитник "Краснодара" Михайло Ристич стал игроком "Монпелье". По информации пресс-службы "быков", стороны достигли договоренности о переходе в ряды французского клуба 23-летнего сербского игрока.

Ристич довольно ярко начал свою футбольную карьеру в белградской "Црвене Звезде", регулярно выступал за молодежную сборную Сербии, провел один матч и в составе своей главной национальной команды. Летом 2017 года он подписал многолетний контракт с "Краснодаром" (этот переход обошелся кубанцам примерно в 2 миллиона евро).

Первое время Михайло регулярно появлялся на поле в составе "быков" (на его счету участие в восьми официальных поединках), однако ничем особенным не отметился и вскоре прочно уселся на скамейку запасных. Стало понятно, что селекционеры "быков" явно с этим трансфером не угадали.

В результате 2018 году Ристич провел в аренде в пражской "Спарте", а теперь серб стал игроком команды главного французского дивизиона (кстати, сейчас "Монпелье" идет на пятом месте в национальном первенстве и борется за попадание в Лигу чемпионов). Финансовые условия сделки между клубами не сообщаются.