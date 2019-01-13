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13.01.2019 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с двумя иномарками погибла пенсионерка

Текст: Михаил Сухарев

В Павловском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Еще пять человек были госпитализированы.

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По данным ГУ МВД России по региону, на 14-м километре трассы "Кавказ" около 20.30 лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Renoult и кроссовер Volkswagen. Известно, что водитель Renoult выехал на встречную полосу.

- 40-летний мужчина за рулем автомобиля Renoult допустил лобовое столкновение с Volkswagen под управлением 46-летнего водителя. В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка Renault - 70-летняя женщина, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Остальные пять человек, находившиеся в столкнувшихся авто, были госпитализированы с различными травмами. Сейчас полицейские по факту аварии проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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