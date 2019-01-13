На Кубани в ДТП с двумя иномарками погибла пенсионерка

В Павловском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Еще пять человек были госпитализированы.

По данным ГУ МВД России по региону, на 14-м километре трассы "Кавказ" около 20.30 лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Renoult и кроссовер Volkswagen. Известно, что водитель Renoult выехал на встречную полосу.

- 40-летний мужчина за рулем автомобиля Renoult допустил лобовое столкновение с Volkswagen под управлением 46-летнего водителя. В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка Renault - 70-летняя женщина, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Остальные пять человек, находившиеся в столкнувшихся авто, были госпитализированы с различными травмами. Сейчас полицейские по факту аварии проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.