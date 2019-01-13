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13.01.2019 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Краснодара произошел крупный пожар

Текст: Михаил Сухарев

Крупный пожар ликвидировали спасатели ГУ МЧС по Краснодарскому краю на центральной улице столицы региона.

В Уфе произошел пожар на НПЗ

Информация о возгорании на пересечении улицы Красной и Горького поступила сегодня в 12.39. Через шесть минут пожарные уже прибыли на место происшествия, к этому времени площадь горения достигла 100 квадратных метров.

- В 12.45 по прибытии к месту пожара установлено, что происходит горение на площади 100 квадратных метров метров. Огонь был локализован на площади 150 квадратных метров. В 13.41 открытое горение ликвидировали. К 13.58 пожар полностью потушили. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По словам очевидцев, огонь начал распространяться в "Торговом дворике" из палатки, продающей шаурму. На месте сейчас работает испытательная пожарная лаборатория, которая установит причины возгорания. Также сообщается, что во время тушения были эвакуированы шесть человек.

Для ликвидации пожара были задействованы 67 человек и 26 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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