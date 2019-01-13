В Крыму пассажиры аварийного лайнера улетели в Москву резервным бортом

Пассажиры самолета Boeing 737-830 авиакомпании Nordwind, вернувшегося накануне в аэропорт Симферополь из-за возникшей неисправности, вылетели в Москву в 3 часа 55 минут резервным бортом. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Перед этим командир борта N4-534 Nordwind, вылетевший из Симферополя в московский аэропорт Шереметьево, запросил посадку в аэропорту вылета. Но прежде чем приземлиться на ВПП, ему в целях безопасности пришлось сделать несколько кругов над полуостровом, сжигая запас топлива. В 20 часов 56 минут по московскому времени самолет штатно приземлился.

- Для доставки 143 пассажиров пассажиров в Москву авиакомпания направила резервный борт, который вылетел в 3:55, - уточнил руководитель департамента по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.

При этом около 30 пассажиров Boeing отказались от возможности улететь в столицу.