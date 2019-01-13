В Волгограде из-за неисправной электропроводки сгорели два человека

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мужчины и женщины, которые погибли при пожаре.

Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о пожаре в Красноармейском районе города поступило в пожарный гарнизон около 23:00 12 января.

"Горел частный дом по всей площади - 30 квадратных метров. Через 20 минут возгорание было ликвидировано", - сказал представитель регионального МЧС.

При разборе завалов завалов были обнаружены тела двух погибших. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.