Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев открыл в Кургане новый этап реализации нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Чистая вода".

Двухэтажные аварийные дома, в которых до сих пор живут люди, сегодня можно увидеть практически в любом городе. Фото: Дмитрий Феоктистов/ РИА Новости

На реализацию национальных проектов выделяются большие деньги. Только на расселение из аварийного жилья, рассчитанного с 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", будет направлено более 507 миллиардов рублей, включая средства регионов и внебюджетные источники.

"За расходованием денег будет вестись жесткий контроль. За неэффективное или нецелевое их использование к нарушителям будет применяться административная и уголовная ответственность", - подчеркнул Якушев.

Больше всего вопросов к министру в Кургане было по ликвидации аварийного жилья. Под программу расселения попадает аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Судьба остальных аварийных многоэтажек пока неясна.

"Объем аварийного жилья на территории России достаточно большой, - пояснил Владимир Якушев. - Мы исходим из того, что в рамках нацпроекта у нас есть защищенное финансирование. И в рамках этого финансирования мы и будем реализовывать эту программу. Как только у нас появятся такие возможности, естественно, программа будет расширена и этот срок будет отодвинут. Сегодня мы действуем в рамках федерального бюджета, защищенных статей и тех возможностей, которые у нас есть".

В течение шести лет будут сноситься двух­этажные постройки, возведенные в 1946-1970 годах, они составляют 50 процентов всего аварийного фонда

Отвечая на вопрос "РГ", как глава минстроя оценивает паспорта региональных проектов по строительству нового и расселению аварийного жилья, Якушев подчеркнул, что региональная составляющая по нацпроекту разная. Где-то проработка лучше, где-то хуже. Здесь роль играют несколько факторов, в первую очередь финансы. Где с ними получше, там уже есть проектно-сметная документация. Таким регионам стартовать будет проще. У кого не было возможности заранее подготовить документацию, будет тяжелее.

По прогнозу минстроя, ориентировочно на учет будет поставлено 11,7 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда с 2019 по 2024 год. В течение шести лет будут сноситься двухэтажные постройки, возведенные в 1946-1970-х годах (это 50 процентов аварийного фонда). "Главная задача сейчас - победить бараки", - считает Якушев.

С Кургана началась инспекция тех объектов, которые должны войти в федеральный проект "Чистая вода", за него минстрой отвечает в рамках нацпроекта "Экология". Жители города давно страдают из-за водопроводной воды низкого качества. Водопровод в центре города работает уже 80 лет и требует модернизации. Его реконструкция позволит обеспечить 115 тысяч человек качественной питьевой водой.

"Объем федерального финансирования проекта "Чистая вода" предусмотрен в объеме 245 миллиардов рублей, - пояснил Владимир Якушев во время осмотра городских очистных сооружений . - Планируем, что в программу должно войти около 400 объектов по всей стране".

Всего в нацпроектах участвуют 83 субъекта России, кроме Москвы и Петербурга. Во всех министр обещал побывать, возможно, даже не по разу, так что никто без внимания не останется.

Строительство

Банки разные нужны

РГ: Глава государства поручил проработать возможность создания банка в сфере жилищного строительства. Зачем он нужен?

Владимир Якушев: Учитывая, что сегодня стоит достаточно серьезная и амбициозная задача - переход на проектное финансирование жилищного строительства, наличие такого специализированного банка, мне кажется, создаст достаточно хорошую ситуацию на рынке, потому что будет некая конкуренция.

Задача при переходе на проектное финансирование ни в коем случае не уронить объемы жилищного строительства. И чем больше будет таких специализированных учреждений, тем быстрее проектное финансирование, о котором сегодня много рассуждений, экспертных оценок, заработает или нет, тем быстрее мы начнем спокойно работать и продолжать строить хорошее, комфортабельное, добротное жилье.