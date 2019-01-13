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13.01.2019 19:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Обращение с "цифрой"

В Нижнем Тагиле запустили электронную книгу жалоб
Текст: Ксения Дубичева (ижний Тагил)
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Мэрия Нижнего Тагила запустила интернет-сервис "Городской контроль" для оперативного решения насущных проблем горожан. Власти переняли опыт Москвы, где успешно работает онлайн-ресурс "Наш город".
Фото: Скриншот с сайта www.gosuslugi.ru
Сайт госуслуг расскажет о месте хранения кредитных историй

В эффективности работы "книги жалоб" можно убедиться, просто открыв сайт: "9317 проблем решено, 9318..." - меняются цифры счетчика. Так, по указанию мэрии в одной из квартир Тагила коммунальщики заменили ржавые трубы всего за три дня. Как убедился корреспондент "РГ" на своем опыте, в Екатеринбурге на решение такой проблемы нужно три месяца.

Ежедневно местные начальники мониторят ленту обращений. На совещаниях главы районов города отчитываются, что сделано. Жители жалуются на холодные батареи, темные улицы, качество воды, горы мусора.

- Ни одно обращение не остается без внимания. Я сам просматриваю официальные ответы, которые готовят городские службы, - рассказал "РГ" глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - Случается, возвращаю на доработку, потому что жителям отписки не нужны.

"9317 проблем решено, 9318…" - меняются цифры счетчик

На портале госуслуг сейчас зарегистрировано 63 процента жителей Свердловской области - 2,3 миллиона человек. По данным компании-оператора, в 2018-м самой востребованной услугой стало получение информации о состоянии личного пенсионного счета, на втором месте - обращение за регистрацией автомобиля, на третьем - запись детей в детсады.

Фото: Depositphotos.com
Граждане смогут подавать иски через портал госуслуг

Сейчас единственное, что мешает активной цифровизации региона - "цифровое неравенство". Во многих населенных пунктах нет стабильного интернета и пока там невозможно даже внедрение онлайн-касс.

Между тем

Как рассказали "РГ" в Департаменте информационных технологий Москвы, жители столицы могут получить 200 разных услуг в электронном виде. За год жители обратились за электронными услугами более 200 миллионов раз. Одна из самых популярных - "Электронный дневник школьника". Еще с помощью "цифры" можно записаться в школу, на прием к врачу, оплатить штраф, передать показания счетчиков воды и электричества. Среди новых услуг - оформление полиса ОМС, социальной карты студента, прикрепление к стоматологической поликлинике, информирование о стартовых площадках реновации, проверка регистрации автомобиля. Есть на портале и раздел "жалобы".

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