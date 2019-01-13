Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Женская сборная России впервые за долгое время победила в эстафете на этапе Кубка мира. Произошло это в Оберхофе.

В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Наши обошлись без штрафных кругов и использовали восемь дополнительных патронов.

На последний огневой рубеж первой пришла лыжница из Германии Денис Херрман. Но она ушла на два штрафных круга. В то же время Юрлова-Перхт закрыла все мишени при помощи дополнительных патронов.

"Если честно, я переживала за стрельбу. Боялась, что не справлюсь", - призналась в эфире "Матч ТВ" Куклина. - Мое состояние пока не позволяет мне бегать лучше. Приходится делать акцент на стрельбу. О чем говорили с девушками перед гонкой? Ничего особенного. Я вчера отключилась вечером и проснулась сегодня в шесть утра".

Добавим, что второе место заняли немки, третье - представительницы Чехии. Замкнули первую пятерку норвежки и француженки.