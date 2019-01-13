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13.01.2019 19:35
Рубрика: Экономика

Клиента надо знать в лицо

Сбербанк собирает биометрию в каждом пятом офисе
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Сбербанк начал сбор биометрических данных (записи голоса и изображения лица) для удаленной идентификации в 20% отделений, обслуживающих физлиц.

В его заявлении говорится, что еще на конец прошлого года свыше 2,7 тысячи отделений были обеспечены необходимыми технологиями. По отчетности, у Сбербанка более 13 тысяч офисов, это 65% всех банковских отделений в стране.

Фото: Pixabay
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До конца 2018 года сбор биометрии должен был быть налажен не менее чем в 20% подразделений банков в каждом регионе их присутствия, однако из карты таких офисов на сайте Банка России следует, что это требование выполнено далеко не всеми. Кроме того, к Единой биометрической системе подключено 170 банков, сказал статс-секретарь - замглавы минкомсвязи Олег Пак. При этом должны быть допущены в систему, по данным ЦБ, 400 банков.

В этом году банки должны развернуть инфраструктуру для сбора биометрии во всех отделениях, следующая контрольная точка - 30 июня (60% офисов). Однако спрос на удаленную идентификацию пока незначителен, затраты на оборудование велики, и Банк России предлагает отложить на год требование о стопроцентном внедрении биометрии для банков с базовыми лицензиями (их 149).

Клиенты, сдавшие биометрические образцы в одном из банков, могут открывать вклады, оформлять кредиты и делать переводы в других кредитных организациях, ни разу их не посетив.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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