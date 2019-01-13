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Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера

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    13.01.2019, 20:16
Текст:   Козьма Лоханкин

У фильма "Социальная сеть", рассказавшем историю жизни создателя Facebook Марка Цукерберга, появится сиквел.

О возможности появления продолжения фильма рассказал автор сценария "Социальной сети" Аарон Соркин, который получил в 2011 году за эту работу премию "Оскар".

По словам сценариста, продюсер Скотт Рудин уже забросал его электронную почту письмами с соответствующим предложением.

Фото: AP Photo/ Chris Pizzello, File
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане

"Вообще, я знал о Facebook больше в 2005-м, чем я знаю о нем в 2018-м, но сейчас я точно знаю: нам нужен сиквел", - приводит слова Соркина РЕН ТВ.

"После того как появился фильм, с Facebook и Марком Цукербергом случилось много очень интересных драматических событий", - пояснил он, имея в виду судебные процессы с близнецами Винклвосс и Эдуардо Саверином, когда "Цукерберг цинично избавился от тех, с кем когда-то начинал общее дело".

Напомним, "Социальная сеть" режиссера Дэвида Финчера с Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом, Джастином Тимберлейком и Арми Хаммером вышла в 2010 году, собрав в прокате 225 млн долларов при бюджете в 40 млн.

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