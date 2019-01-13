СМИ: Болтон подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон делал запрос в Пентагон в сентябре прошлого года касательно возможностей нанесения удара по Ирану. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Источник газеты также сообщил, что запрос из администрации президента вызвал беспокойство в Пентагоне и в Госдепартаменте США, поскольку и у тех, и у других сложилось впечатление, что президентское окружение относится к войне с Ираном "крайне легкомысленно".

Тем более, что поводом для такого запроса послужил инцидент в Багдаде, когда три мины разорвались в "зеленой зоне", не причинив вреда. Предположительно, мины были выпущены вооруженными формированиями в Ираке, опирающимися на поддержку Тегерана. В итоге военное ведомство предоставило всю необходимую информацию в Совет по нацбезопасности.

Остается неизвестным, знал ли президент США Дональд Трамп о таком запросе Болтона в Пентагон.

Джон Болтон, как и нынешний госсекретарь США Майкл Помпео, известны как сторонники жесткой линии в отношении Тегерана, вплоть до смены там власти.