СМИ: Киев хочет передать Константинополю храм с могилой Юрия Долгорукого

Одной из церквей, которую передаст Киев Константинопольскому патриархату в обмен на томос, может стать храм Спаса на Берестове. Он примыкает к Киево-Печерской лавре, и именно там похоронен основатель Москвы Юрий Долгорукий.

Об этом стало известно утром 13 января, когда возле храма был замечен президент Украины Петр Порошенко вместе с главой ПЦУ Епифанием и супругой Мариной, сообщает Strana.ua. Издание отмечает, что экзархи Константинопольского патриархата уже посещали этот храм в октябре прошлого года.

Спас на Берестове является одним из древнейших храмов на Украине. Его построили еще в XI веке, а в 1157 году на его территории был похоронен князь Юрий Долгорукий.

По данным Strana.ua, в настоящее время храм не используется для службы - в нем уже 18 лет ведутся реставрационные работы или, как предполагают журналисты издания, "создается видимость таковых".

"На "реставрацию" только во времена Ющенко, который видел церковь частью комплекса "Мистецького арсенала", было освоено более 600 тысяч долларов", - пишет украинский таблоид.

Ранее украинская газета "Вести" также сообщала, что Киев готов передать Константинопольскому патриарху более 10 храмов и монастырей - полный список объектов закреплен в подписанном Порошенко и патриархом Варфоломеев 3 ноября в Стамбуле соглашении. Среди храмов называлось в том числе Межигорье, где располагалась резиденция Виктора Януковича.