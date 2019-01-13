СМИ: Производство оружия на замену ПМ начнут в 2019 году

Уже в этом году в России предполагается начать серийное производство пистолета, который должен заменить пистолет Макарова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. В частности, он рассказал, что в марте закончит работу межведомственная комиссия. Она присваивает оружию литеру О1, которая разрешает начало серийного производства. Когда это произойдет, планируется организовать серию.

Сейчас уже идет выбор производственной площадки, на которой начнут выпускать новый пистолет. Изучаются три варианта: "Вятские поляны", "Калашников" и Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения

"Основные претенденты - Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета - у ЦНИИточмаш, это все понимают", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось о завершении испытаний нового оружия. Пистолет под патрон 9х21 тестировали на базе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения и на военных полигонах. Новый "ствол" продемонстрировал высокие тактико-технические характеристики, живучесть и устойчивую работу при температурах от +50 до -70 градусов Цельсия. Также была изучена его баллистика.