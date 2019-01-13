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13.01.2019,  
10:10
Текст:  Руслан Мельников

СМИ: Производство оружия на замену ПМ начнут в 2019 году

Уже в этом году в России предполагается начать серийное производство пистолета, который должен заменить пистолет Макарова.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. В частности, он рассказал, что в марте закончит работу межведомственная комиссия. Она присваивает оружию литеру О1, которая разрешает начало серийного производства. Когда это произойдет, планируется организовать серию.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Пистолет Макарова заменит прошедший испытания "Удав"

Сейчас уже идет выбор производственной площадки, на которой начнут выпускать новый пистолет. Изучаются три варианта: "Вятские поляны", "Калашников" и Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения

"Основные претенденты - Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета - у ЦНИИточмаш, это все понимают", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось о завершении испытаний нового оружия. Пистолет под патрон 9х21 тестировали на базе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения и на военных полигонах. Новый "ствол" продемонстрировал высокие тактико-технические характеристики, живучесть и устойчивую работу при температурах от +50 до -70 градусов Цельсия. Также была изучена его баллистика.

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