Справку о статусе предпенсионера можно получить дистанционно

На сайте Пенсионного фонда России запущен сервис, при помощи которого можно оформить справку, подтверждающую предпенсионный статус гражданина. ­Таким образом, совсем не обязательно тратить время на визит в отделение ПФР, достаточно войти в свой личный кабинет на сайте фонда.

Подтверждать предпенсионный статус потребуется, чтобы получить освобождение или снижение платежа по налогу на недвижимость и земельному налогу. Кроме того, практически все регионы приняли законы, сохранив местные социальные льготы для пенсионеров (например, льготный проезд общественным транспортом и т.д.) для граждан предпенсионного возраста.

Информация о предпенсионном статусе будет предоставляться и работодателям - документальное подтверждение потребуется им для оплаты дней, выделяемых таким работникам на прохождение диспансеризации.

"ПФР представляет информацию заинтересованным органам государственной власти об отнесении граждан, претендующих на получение льгот, к лицам предпенсионного возраста по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", - пояснил заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков.

Закон дает предпенсионерам право самостоятельно обратиться в ПФР и получить нужное подтверждение. "Для этого гражданину будут доступны все возможные способы получения информации: обращение в нашу клиентскую службу, направление запроса почтовой связью, получение сведений в электронном виде через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте фонда", - пояснил Чирков.

Он подчеркнул, что в Пенсионном фонде, как и обещали, подготовили удобный электронный сервис, чтобы гражданам не нужно было приходить за справкой в местное отделение фонда, и они могли ее оформить дистанционно.

По словам Чиркова, нужные сведения о предпенсионном статусе конкретного работника будут формироваться автоматически на основании данных персонифицированного учета, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР. "Фактически будут два варианта ответа: "относится" и "не относится" - для тех или иных целей", - отметил зампред правления ПФР.Он пояснил, как действовать, если работник считает, что у него предпенсионный возраст, но ПФР это не подтвердил. "Если на основании имеющейся в Фонде информации гражданин не является предпенсионером, но он уверен в обратном, никто не мешает обратиться ему за уточнением данных своего индивидуального лицевого счета и представить в ПФР необходимые документы, - сказал Сергей Чирков. - Но это уже другая услуга. После ее завершения гражданин сможет обратиться за новыми сведениями об отнесении его к лицам предпенсионного возраста и получить их".