Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, спортсмен госпитализирован из-за сильных болей в спине. Он помещен в нейрохирургическое отделение, других подробностей пока не сообщается.

Евгений не раз сталкивался с проблемами со спиной и переносил операции. Из-за травмы спины он был вынужден сняться с индивидуального турнира на Играх в Сочи, в тот день он объявил о завершении карьеры.

Плющенко, помимо двух побед на Олимпиадах, является трехкратным чемпионом мира, многократный чемпионом Европы. Он также четыре раза побеждал в финалах Гран-при.