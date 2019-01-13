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13.01.2019 00:03
Рубрика: Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Текст: Данила Жиляев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным источника, спортсмен госпитализирован из-за сильных болей в спине. Он помещен в нейрохирургическое отделение, других подробностей пока не сообщается.

Евгений не раз сталкивался с проблемами со спиной и переносил операции. Из-за травмы спины он был вынужден сняться с индивидуального турнира на Играх в Сочи, в тот день он объявил о завершении карьеры.

Плющенко, помимо двух побед на Олимпиадах, является трехкратным чемпионом мира, многократный чемпионом Европы. Он также четыре раза побеждал в финалах Гран-при.

Спорт Фигурное катание Евгений Плющенко
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