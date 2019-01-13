Трамп: Я никогда не скрывал подробности встреч с Путиным

Президент США Дональд Трамп никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно своих встреч с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в субботу во время интервью телеканалу Fox News.

Журналист попросила Трампа прокомментировать статью из Washington Post, в которой утверждалось, что президент США утаивал от членов администрации детали встреч с Путиным. В ответ Трамп обвинил издание в лоббистской деятельности в пользу компании Amazon и заявил, что него были такие же беседы с российским лидером как и у "любого президента США", и скрывать ему нечего, пишет ТАСС.

Говоря о встрече с Путиным в Хельсинки в июле прошлого года, Трамп отметил, что это была "отличная беседа", во время которой лидеры обсудили Израиль и обеспечение его безопасности, а также многие другие вопросы. "Я ничего не скрываю. Мне совершенно безразлично", - добавил он.

Трамп также заявил, что у него было много встреч тет-а-тет, но никто никогда о них ничего не говорил. "Но, когда дело касается Путина, они говорят: "О чем беседовали?", - констатировал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и России однажды удастся восстановить хорошие отношения. По словам американского лидера, он был гораздо жестче с Россией, чем другие президенты США Обама, Буш или Клинтон. "В то же время, и как я часто говорю, ладить с Россией - это хорошо, а не плохо?", - рассудил Трамп.