Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться в феврале во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп предложил организовать вторую встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме в середине февраля. По данным агентства Ренхап, сейчас Пхеньян изучает это предложение Вашингтона, однако официального ответа пока не последовало.

В субботу газета Straits Times сообщила, что Вьетнам является приоритетным местом для проведения саммита лидеров США и Северной Кореи, пишет ТАСС.

Ранее Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для того, чтобы его вторая встреча с президентом США оказалась результативной, а итоги их переговоров получили бы одобрение мирового сообщества.

Напомним, в первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня. Стороны договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове. Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР, а администрация США высказывала недовольство отсутствием новых шагов со стороны Северной Кореи по ядерному разоружению.