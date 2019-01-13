Трамп пригласил демократов в Белый дом на новые переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сотрудничество с демократами, чтобы положить конец временной приостановке работы федерального правительства, а также для урегулирования ситуации на американо-мексиканской границе.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter. Трамп призвал представителей демократической партии вернуться в Вашингтон, чтобы вместе работать над проблемами. "Я в Белом доме, жду вас!" - написал президент. "Демократы могли бы разобраться с "шатдауном" за 15 минут!" - подчеркнул Трамп.

Говоря о ситуации с нелегальными мигрантами, американский лидер отметил, что 23% заключенных в США - это нелегалы, а в штате Техас за последние семь лет "нелегальные чужаки" совершили 292 тысячи преступлений, пишет "Интерфакс".

Напомним, правительство США частично не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования: законодатели не сумели договориться о бюджете на 2019 год. Дело в том, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа. По данным экспертов, потери экономики в результате приостановки работы правительства могут составить около 1,2 миллиарда долларов в неделю.

Ранее Трамп заявил, что имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране, чтобы в обход Конгресса получить средства на строительство стены. "Если мы не заключим сделку с конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это, закон на 100 процентов на моей стороне", - подчеркнул американский лидер.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.