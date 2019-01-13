Туннель обнаружен на границе Мексики и США

Возле американского штата Аризона обнаружен туннель. Власти Мексики подозревают, что он использовался для транспортировки наркотиков и людей между двумя странами. Как сообщает полиция, длина этого туннеля составляет около 10 метров.

По данным издания The Hill, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц "на фоне частичного закрытия федеральных ведомств и ожесточенных дебатов по поводу предложения президента Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики", - цитирует РИА Новости.

В США ряд ведомств, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причина - отсутствие финансирования, так как законодатели не сумели договориться о бюджете на 2019 год. Демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В субботу приостановка работы правительства США побила исторический рекорд по продолжительности, продлившись 22 дня. До этого наиболее продолжительный шатдаун произошел во время администрации Билла Клинтона в декабре 1995 - январе 1996 года, составив 21 день.