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Рубрика: В мире

Туннель обнаружен на границе Мексики и США

Возле американского штата Аризона обнаружен туннель. Власти Мексики подозревают, что он использовался для транспортировки наркотиков и людей между двумя странами. Как сообщает полиция, длина этого туннеля составляет около 10 метров.

Фото: AP Photo/Gregory Bull
Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой

По данным издания The Hill, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц "на фоне частичного закрытия федеральных ведомств и ожесточенных дебатов по поводу предложения президента Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики", - цитирует РИА Новости.

В США ряд ведомств, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причина - отсутствие финансирования, так как законодатели не сумели договориться о бюджете на 2019 год. Демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В субботу приостановка работы правительства США побила исторический рекорд по продолжительности, продлившись 22 дня. До этого наиболее продолжительный шатдаун произошел во время администрации Билла Клинтона в декабре 1995 - январе 1996 года, составив 21 день.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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