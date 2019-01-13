Ученые рассказали о простой пище, продлевающей жизнь

Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии и Университета Данди (Шотландия) выяснили, что предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и прочих недугов, значительно укорачивающих жизнь, поможет ежедневное употребление не менее 25-30 граммов клетчатки - ценных пищевых волокон.

Однако по подсчетам специалистов, в организм большинства женщин за сутки попадает всего около 17 граммов полезного вещества. У мужчин этот показатель повыше - 21 грамм. Недобор происходит потому, что многие люди не привыкли есть достаточное количество содержащих клетчатку продуктов. Также люди мало употребляют полезных пищевых волокон из-за популярности низкоуглеводных диет. А клетчатка хоть и сложный, но углевод.

- Несмотря на то, что клетчатка содержится во многих простых и доступных продуктах, увеличить ее долю в рационе до нужного уровня - задача не из легких. Так, чтобы получить не менее 25 граммов пищевых волокон в сутки, человеку необходимо съесть половину чашки овсяных хлопьев (это 9 граммов клетчатки), большой кусок черного хлеба (2 грамма), чашку вареной чечевицы (4 грамма), два яблока с кожурой (8 граммов), картофелину в кожуре (2 грамма) и среднюю морковку (3 грамма). Такое питание на постоянной основе - серьезная перемена для многих людей, - отметила профессор Элейн Раш.

Между тем, ученые подсчитали, что переход 1000 человек с диеты с низким содержанием клетчатки (менее 15 граммов в день) на диету с высоким содержанием клетчатки (25-29 граммов), поможет предотвратить 13 смертей и шесть случаев развития сердечных заболеваний. Выводы были сделаны на основе анализа 185 исследований и 58 клинических испытаний. Результаты опубликованы в медицинском журнале Lancet .

Кстати

Ранее зарубежные диетологи назвали пять доступных продуктов, предотвращающих рак. В этом плане самыми полезными оказались чеснок, помидоры,​ ягоды, грибы и петрушка.