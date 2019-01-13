В ДТП в Швеции погибли шесть иностранцев

В Швеции в аварии с участием микроавтобуса и грузовика погибли шесть иностранцев. ДТП произошло в ночь с пятницы на субботу в районе города Кируна.

По данным местной полиции, все погибшие приехали из страны, "расположенной за пределами североевропейских стран, и все 1990-х годов рождения", - цитирует РИА Новости. Уточнять гражданство или национальность в полиции не стали. Родственники всех жертв аварии извещены о произошедшем, причины ДТП пока не установлены.

Сообщается также, что в результате ДТП один человек был ранен, его госпитализировали.

По данным шведского телевидения SVT, грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron, представители которой сообщили, что водитель не пострадал, но находится в состоянии шока. В компании также заявили, что авария произошла после того, как микроавтобус оказался на встречной полосе, по которой двигался грузовик.