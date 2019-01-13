В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа

В думском комитете по международным делам прокомментировали планы провести слушания по встречам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США панирует рассмотреть вопросы, касающиеся переговоров Трампа и Путина. Слушания будут касаться "тайны, окружающей странные отношения" лидеров, сообщил председатель комитета Элиот Энгель.

Это стало следствием сообщений в СМИ: накануне газета The Washington Post оповестила о том, что Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности. В том числе он скрыл их и от членов своей администрации, уточнило издание.

Желание провести такие слушания связано с продолжением антироссийской истерии, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Истерия нагнетается последние два года, напомнил парламентарий.

- Я думаю, что если бы какие-то связи у Трампа были с Путиным, то мир развивался бы более продуктивно и от этого было бы больше пользы, - сказал он в комментарии РИА Новости.

Чепа назвал побочный эффект от подогревания истерии: это, по его словам, "заставляет Трампа шарахаться от всего, что имеет отношение к России". Такой поход в результате наносит вред мировому сообществу.