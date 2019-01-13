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13.01.2019 02:13
Рубрика: В мире

В Греции группа протестующих учителей сорвала выпуск теленовостей

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Греческие учителя, требующие улучшения условий труда и выплаты долга по зарплатам, сорвали центральный выпуск новостей главного государственного телеканала ERT1. Инцидент произошел в субботу вечером.

Группа из 30 протестующих педагогов проникла в здание гостелерадиовещания и начала громко стучать в дверь студии во время прямого эфира. Ведущим пришлось прервать выпуск новостей и объявить рекламу, сообщает ТАСС.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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После 30-минутного перерыва трансляция возобновилась, а в студии уже вместе с ведущими находились учителя. Им дали возможность зачитать свои требования. Только после этого протестующие покинули студию. О каких-либо задержаниях не сообщалось. Позже телеканал сообщил, что выпуск новостей был прерван из-за "вторжения группы остающихся без зарплаты преподавателей", которые требуют улучшения условий труда и протестуют против нового законопроекта о приеме на работу.

Ранее в пятницу учителя средних и высших учебных заведений провели массовую акцию протеста в центре Афин. Они требовали принять на работу на постоянные контракты тех, кого взяли лишь по временным трудовым соглашениям на несколько месяцев. Затем около двух тысяч человек прошли маршем к парламенту.

Здесь полицейские были вынуждены применить дубинки и щиты, не давая демонстрантам пройти на территорию главного законодательного органа. Одна из групп демонстрантов попыталась прорваться через полицейский кордон к находящейся поблизости резиденции премьер-министра, но стражи порядка не дали им этого сделать, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали несколько человек.

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По словам председателя союза работников среднего образования города Салоники Янниса Латираса, педагоги выступают против нового законопроекта, "потому что это не новая система приема на работу, а новая система увольнений". По мнению протестующих, внесенные изменения приведут к увольнению тысяч преподавателей, которые уже работают в школах и давно не получают денег за свою работу. По словам Латираса, только в западных районах Салоник 1400 учителей начальных и средних школ остаются без зарплаты.

Греческие учителя назначили новую забастовку на понедельник 14 января и собираются провести новый митинг протеста у стен парламента.

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