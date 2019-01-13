В Мельбурне стартовал Australian Open - первый в этом году турнир "Большого шлема". Россияне в число фаворитов не входят, но могут неплохо выступить. Ведь прошлый сезон сразу двое наших - Дарья Касаткина и Карен Хачанов - завершили ударно. Касаткина попала в топ-10 рейтинга WTA, Хачанов вплотную приблизился к десятке лучших теннисистов.

Правда, сейчас форма первой ракетки России Дарьи Касаткиной вызывает вопросы. В двух разминочных австралийских турнирах в Брисбене и Сиднее Даша сразу же вылетала из сетки. С другой стороны, соперница россиянки по стартовому кругу швейцарка Тимея Бачински, которая из-за травмы серьезно опустилась в рейтинге, тоже не в лучших кондициях. В случае успеха во втором круге Дарью будет ждать теннисистка из квалификации. То есть у Касаткиной есть все шансы хорошо стартовать в Мельбурне. В прошлом году она дошла до третьего круга. В текущем розыгрыше на этой стадии ее может ждать встреча с испанкой Гарбинье Мугурусой. Но и она сейчас не так опасна, как прежде. Так что Касаткина может поднять планку на Australian Open до четвертьфинала, что ей уже удалось на "Ролан Гаррос" и US Open в 2018 году.

На наших мужчин в кои-то веки возлагают больше надежд, чем на девушек. Особое внимание соотечественников будет приковано к Карену Хачанову, посеянному под 10-м номером, и Даниилу Медведеву (15). Хачанов в конце прошлого сезона выиграл свой первый "Мастерс" в Париже, обыграв по ходу кучу крутых теннисистов, а в финале оставив без титула самого Новака Джоковича. Медведев заявил о себе уже в новом сезоне. Он добрался до финала турнира в Брисбене, где уступил японцу Кеи Нишикори. В Мельбурне Карен встретится с немцем Петером Гоевчиком в первом круге, Даниил - с южноафриканцем Ллойдом Хэррисом. Если ребята разыграются и пройдут достаточно далеко, то в четвертом круге возможны потенциальные встречи с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем соответственно.

Что касается лидеров мужского тенниса - Джоковича, Федерера, Надаля, то эксперты в прогнозах смотрят гораздо дальше. Например, 18-кратная победительница турниров "Большого шлема" Крис Эверт в гипотетическом финале Australian Open свела Джоковича с Федерером, а победу отдала сербу.

- На счету каждого из этих теннисистов по шесть трофеев. Однако в данный момент именно Джокович нашел свою игру, он на подъеме и полон уверенности, - цитирует Эверт Tennis World.

О борьбе в женском турнире на "Евроспорте" рассуждал шестикратный победитель турниров "Большого шлема" Борис Беккер. В финале он хотел бы увидеть противостояние первой ракетки мира Симоны Халеп и немки Анжелики Кербер. Хотя для начала румынке нужно прервать серию из пяти поражений, которая началась еще на US Open-2018. В Нью-Йорке в первом круге ее выбила из борьбы эстонка Кайя Канепи. Она же волею жребия будет первой соперницей Халеп и в Мельбурне.

Между тем матч-открытие на центральном корте в 3 утра по московскому времени сыграла чемпионка пяти "мэйджоров" Мария Шарапова. Она встречалась с победительницей квалификации Хэрриет Дарт из Великобритании, которая занимает 132-е место в рейтинге WTA.

В 2008 году на главной площадке турнира, на арене Рода Лейвера российская теннисистка выиграла престижный титул. Сейчас ее не включают в список претенденток на победу, но внимание и интерес со стороны организаторов все равно присутствуют. Поэтому на официальном сайте соревнований рядом с интервью действующих чемпионов - датчанки Каролин Возняцки и швейцарца Роджера Федерера - видеообращение Марии Шараповой.

- Когда я дошла до финала юниорского Australian Open, у меня появилась мечта завоевать настоящий трофей. Спустя несколько лет мое желание сбылось, - говорит Мария. - У меня было много невероятных матчей в Мельбурне. Все эти моменты сразу всплывают в памяти, как только начинается новый розыгрыш турнира.

На данном этапе карьеры воспоминания - все, что остается Шараповой. После вынужденной паузы выйти на прежний уровень игры у Марии не получается. Вот и в начале января из-за травмы бедра она снялась с четвертьфинала турнира в Шэньчжэне. Остается надеяться, что проблемы со здоровьем не помешали Марии в Австралии.

Где будем смотреть

14 января, понедельник

"Евроспорт"

07.00. - 16.15. Australian Open. Прямая трансляция.

"Европорт 2"

7.00. - 13.00. Australian Open. Прямая трансляция.