В МГУ им. Ломоносова появятся новые магистерские программы

В МГУ им. Ломоносова прошел традиционный зимний День открытых дверей.

Десять новых магистерских программ откроются в университете в новом году. Об этом абитуриентам и их родителям в актовом зале главного здания МГУ рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

В частности, это программа "Медиакоммуникации в международных отношениях" на журфаке, на факультете глобальных процессов - "Международное образовательное сотрудничество в условиях глобализации", а на факультете искусств - "Театральное искусство: исполнительство и режиссура".

- Кроме того, в этом году впервые будет набор на программу специалитета (6 лет обучения) на факультете космических исследований, - отметил ректор.

Виктор Садовничий особо отметил, что по указу президента РФ начинается строительство научно-технологической долины МГУ, по аналогии с Силиконовой долиной.

Сегодня МГУ - это 50 тысяч студентов и аспирантов, около 9 тысяч иностранных студентов. Практически по всем специальностям университет обучает в течении 6 лет: на 11 направлениях непосредственно по программам специалитета, а по остальным - по особой схеме.

- Не скрою, я не особый сторонник бакалавриата, - признался Садовничий. - Считаю, что биологу, физику да даже юристу мало 4 лет обучения. Поэтому мы ввели понятие "интегрированный магистр".

Ректор МГУ пояснил, что все, кто окончил бакалавриат, могут продолжить двухлетнее обучение в магистратуре по тому же направлению. Обычно магистратура - это другое, часто смежное с основной специальностью, направление, например, бакалавриат по юриспруденции, а магистратура по экономике.

По словам Садовничего, 98% бакалавров захотели продолжить обучение по своей же специальности.

- То есть, по сути, мы единственный вуз в России, который всех учит 6 лет. Это наше преимущество и достижение, - подытожил ректор.

Средний балл ЕГЭ у поступающих в МГУ - 84, есть факультеты, где он доходит и до 90.

В МГУ действуют 200 межфакультетских курсов, которые студент может выбрать самостоятельно.

- Курс студент слушает на другом факультете, не по своему основному направлению, - пояснил Виктор Садовничий. - На сегодня это очень востребовано: у нас уже записалось 18 тысяч человек на такие лекции. Дело в том, что это тренд. Будущее - за междисциплинарной подготовкой.

На День открытых дверей в МГУ приехали более 5000 человек. Тысячи пользователей наблюдали за мероприятием во время прямой онлайн-трансляции.

Кстати

В этом году в МГУ прогнозируется конкурс около 8 челове на место. В университете ожидают примерно 1 миллион 400 тысяч потенциальных абитуриентов. Университет включает 43 факультета, где получают образование свыше 50 тысяч студентов. На базе МГУ работают передовые научно-исследовательские центры: вычислительный, лазерный, биотехнологический, нефтегазовый, аграрный, а также медицинский научно-образовательный центр, научный парк, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом.

В списке Нобелевских лауреатов насчитывается 11 имен ученых и выпускников МГУ.