Новости

В аэропорту Шереметьево задержаны почти 30 рейсов 17:14
В МГУ им. Ломоносова появятся новые магистерские программы 17:09
В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП 16:22
Видео: Ford разработал симулятор потных водительских ягодиц 16:05
В центре Краснодара произошел крупный пожар 15:54
Депутат ГД от Крыма: Порошенко сделал храмы Украины разменной монетой 15:32
10 новых кроссоверов, которые появятся в России в 2019 году 15:30
Французские протесты дошли до Латвии 15:26
В Вашингтоне принят закон о заключении браков во время шатдауна 15:26
Полторы тысячи гостей встретили Старый Новый год у Деда Мороза 15:19
Группировка спутников "Глонасс" заработала в полном составе 14:56
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга 14:56
Лавина заблокировала 2 тысячи человек на немецком курорте 14:52
Силовики со всего мира обсудят в Москве проект "Полиция будущего" 14:44
СМИ: В "Шереметьево" задержан незаконно проникший в самолет мужчина 14:14
В Перми таксист сбил трех человек на остановке 13:47
Оптическая иллюзия с котом вызвала споры в Сети 13:40
ДТП в Башкирии унесло жизни двух человек 13:22
В Уфе произошел пожар на НПЗ 13:17
Роспотребнадзор изъял из продажи около 130 тонн некачественной икры 13:16
В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа 13:08
Собянин сравнил празднование Нового года в Москве с ЧМ-2018 12:59
Число пострадавших при пожаре на ставропольском НПЗ выросло до пяти 12:51
Аэропорт Норильска закрыли из-за сильной метели 12:37
Овечкину наложили швы во время матча НХЛ 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
13.01.2019 17:09
Рубрика: Общество

В МГУ им. Ломоносова появятся новые магистерские программы

Текст: Мария Агранович

В МГУ им. Ломоносова прошел традиционный зимний День открытых дверей.

Десять новых магистерских программ откроются в университете в новом году. Об этом абитуриентам и их родителям в актовом зале главного здания МГУ рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

В частности, это программа "Медиакоммуникации в международных отношениях" на журфаке, на факультете глобальных процессов - "Международное образовательное сотрудничество в условиях глобализации", а на факультете искусств - "Театральное искусство: исполнительство и режиссура".

Фото: Depositphotos
МГУ стал лидером рейтинга вузов по гуманитарным направлениям

- Кроме того, в этом году впервые будет набор на программу специалитета (6 лет обучения) на факультете космических исследований, - отметил ректор.

Виктор Садовничий особо отметил, что по указу президента РФ начинается строительство научно-технологической долины МГУ, по аналогии с Силиконовой долиной.

Сегодня МГУ - это 50 тысяч студентов и аспирантов, около 9 тысяч иностранных студентов. Практически по всем специальностям университет обучает в течении 6 лет: на 11 направлениях непосредственно по программам специалитета, а по остальным - по особой схеме.

- Не скрою, я не особый сторонник бакалавриата, - признался Садовничий. - Считаю, что биологу, физику да даже юристу мало 4 лет обучения. Поэтому мы ввели понятие "интегрированный магистр".

Ректор МГУ пояснил, что все, кто окончил бакалавриат, могут продолжить двухлетнее обучение в магистратуре по тому же направлению. Обычно магистратура - это другое, часто смежное с основной специальностью, направление,  например, бакалавриат по юриспруденции, а магистратура по экономике.

По словам Садовничего, 98% бакалавров захотели продолжить обучение по своей же специальности.

- То есть, по сути, мы единственный вуз в России, который всех учит 6 лет. Это наше преимущество и достижение, - подытожил ректор.

Средний балл ЕГЭ у поступающих в МГУ - 84, есть факультеты, где он доходит и до 90.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В России появится национальный совет по вопросам аккредитации вузов

В МГУ действуют 200 межфакультетских курсов, которые студент может выбрать самостоятельно.

- Курс студент слушает на другом факультете, не по своему основному направлению, - пояснил Виктор Садовничий.  - На сегодня это очень востребовано: у нас уже записалось 18 тысяч человек на такие лекции. Дело в том, что это тренд. Будущее - за междисциплинарной подготовкой.

На День открытых дверей в МГУ приехали более 5000 человек. Тысячи пользователей наблюдали за мероприятием во время прямой онлайн-трансляции.

 

Кстати

В этом году в МГУ прогнозируется конкурс около 8 челове на место. В университете ожидают примерно 1 миллион 400 тысяч потенциальных абитуриентов. Университет включает 43 факультета, где получают образование свыше 50 тысяч студентов. На базе МГУ работают передовые научно-исследовательские центры: вычислительный, лазерный, биотехнологический, нефтегазовый, аграрный, а также медицинский научно-образовательный центр, научный парк, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом.

В списке Нобелевских лауреатов насчитывается 11 имен ученых и выпускников МГУ.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Израиль признал атаки на цели в Сирии в течение последних двух суток
В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа
В Башкирии мужчина застрелил трех человек во время семейной ссоры
Роспотребнадзор изъял из продажи около 130 тонн некачественной икры
На Украине назвали опасным возможное избрание Зеленского президентом