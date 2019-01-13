Такое впечатление, что на улицу Тревиз, что в IX округе французской столицы неподалеку от знаменитых универмагов "Галери Лафайет" и "Прентам", да и театр Гранд Опера совсем недалеко, упала авиационная бомба, угодив точно в дом под номером 6, где на первом этаже была булочная. Именно "была", ибо от нее практически ничего не осталось. Как и от ресторана, что находился по соседству. Лишь обгоревшие стены, изуродованная мебель и тошнотворный запах гари. Рядом на улице почерневшие остовы десятка автомобилей, какие-то исковерканные обломки, битое стекло.

ЧП на улице Тревиз произошло субботним утром. Кто-то из местных обитателей, обеспокоенных сильным запахом газа, вызвал пожарных. Как позже рассказывал побывавший на месте происшествия французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер, они прибыли в 8.37 (10.37 мск). Когда вошли в булочную, а она, кстати, было отремонтирована всего пару месяцев тому назад, и приступили к работе, произошел взрыв, каких в Париже не помнят даже старожилы.

Двое огнеборцев, 28-летний Симон Картаназ и 27-летний Натанаэль Жослен, погибли на месте. Третьей жертвой оказалась испанская туристка, которая позднее скончалась в госпитале. По информации источника в столичной прокуратуре, спасатели извлекли в воскресенье из-под обломков дома номер 6 на улице Тревиз тело четвертой жертвы. Помимо этого около пятидесяти человек получили ранения. Из них девять до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Взрывная волна была настолько мощной, как позднее поведал один из командиров столичной пожарной службы Эрик Мулен, что "распространилась на четыре ближайшие улицы в радиусе ста метров".

- Я проснулась от непривычного грохота, - поведала Клэр Салавуар с четвертого и последнего этажа дома номер 6. - Все окна в спальне повылетали вместе с рамами, а двери, что были открыты, сорвало с петель и впечатало в стены. Вместе с плачущими детьми спустилась к соседям двумя этажами ниже и ужаснулась: у них полквартиры просто разворотило, а вместо ванной зияла огромная дыра. К счастью, подоспели пожарные и по лестнице всех нас спустили на землю.

Многие жители домов, как на улице Тревиз, так и на соседних, опасаясь за свою жизнь, в панике покинули свое жилье.

- Я только приступила к утреннему туалету, как все кругом зашаталось, - рассказывает дама с улицы Бержер, успевшая лишь накинуть на ночную рубашку пальто и выбежать в таком виде наружу. - Все предметы стали падать с полок на пол. Оконные стекла разбились, я подумала, что это землетрясение.

Ее сосед, мужчина в возрасте, также был шокирован произошедшим.

- То, что я увидел вокруг, больше походило на кадры военной хроники, - заявил он журналистам. - Учитывая, что наш район считается туристическим, первая мысль, которая пришла в голову: мы оказались в эпицентре террористического акта.

Весь район вокруг улицы Тревиз оцепила полиция. Были задействованы три вертолета для транспортировки раненых, а тушением возникшего пожара и разборкой разрушенного здания занялись 200 пожарных и сотрудников гражданской обороны. При этом глава МВД Кристоф Кастанер отметил отвагу огнеборцев.

- Они работали в течение двух с половиной часов, рискуя жизнью, и спасли из-под завалов не только одного своего товарища, но еще семерых человек, - сообщил он журналистам.

Кто-то из местных обитателей, обеспокоенных сильным запахом газа, вызвал пожарных

Позднее свыше ста жителей квартала эвакуировали как в ближайшие гостиницы, так и в кризисный штаб, который был оперативно развернут в здании мэрии IX округа столицы. Там же организован пункт по оказанию психологической помощи шокированным ЧП парижанам. Мэр французской столицы Анн Идальго, а она побывала на улице Тревиз вместе с премьером Эдуаром Филиппом, пообещала, что всем, кто остался без крыши над головой, будет предоставлено временное жилье.

Между тем технические службы парижского муниципалитета приступили к оценке причиненного взрывом ущерба. Дом номер 6 с тем, что осталось от булочной на первом этаже, того гляди, может рухнуть, а поэтому, скорее всего, он не подлежит восстановлению. Они также считают, что еще с десяток ближайших построек находятся в аварийном состоянии, а в какой конкретно степени, будет установлено в ближайшие дни.