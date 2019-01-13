В Сети высмеяли новый украинский закон о "сексе по согласию"

Новые поправки в украинский УК квалифицируют секс без добровольного согласия как изнасилование, однако что такое "добровольное согласие" - остается неясным. Получается, что теперь любой может после совершения сексуальных действий написать заявление о своем несогласии.

Этот казус уже породил волну шуток в украинском интернете. В частности, пользователи составили шуточный "акт на проникновение в другого человека", в котором надо указать номер паспорта, номер телефона и время соития, а также описали действия, которые должны происходить обязательно в присутствии свидетелей.

"Документ" пользуется популярностью в Сети и уже оброс массой дополнений и улучшений. Предлагается создать специальный орган, в который надо будет отнести заверенный документ, составить наряд-допуск на безопасное выполнение работ, а также учредить контрольную комиссию.